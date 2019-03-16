Кто будет врио полтавского губернатора: Порошенко назвал имя
И.о. председателя Полтавской ОГА будет Роман Товстый
Исполнять обязанности губернатора вместо уволенного с должности главы Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко будет его заместитель Роман Товстый.
Об этом президент Петр Порошенко заявил во время заседания Совета регионального развития Полтавской области.
"Хочу поблагодарить правительство и премьер-министра Владимира Гройсмана за то, что он откликнулся на мое предложение и сделал соответствующее представление. Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу сказать, что подписал указ об увольнении г-на Головко", – заявил он.
По словам Порошенко, пока исполнять обязанности председателя Полтавской ОГА будет заместитель Роман Товстый.
Напомним, сегодня Порошенко объяснил причину увольнения Головко: "К нему возникли серьезные претензии и аргументированные подозрения у Национального антикоррупционного бюро".
О планах Порошенко снять губернатора Полтавской области с должности стало известно 12 марта. Президент во время форума в Киеве "От энергоэффективности к энергонезависимости" заявил, что к Валерию Головко есть претензии от НАБУ.
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