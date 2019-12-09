Кто будет у Зеленского в советниках на "нормандском саммите"

Из Украины в Париж прилетела довольно большая делегация – советники готовы подключиться к переговорам

/ Фото: president.gov.ua

В Париже на "нормандском саммите" президенту Владимиру Зеленскому будут помогать председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что делегация Украины, прибывшая в Париж, достаточно большая, и среди советников будут Баканов, Аваков, Хомчак и другие.

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что на случай, если будут обсуждаться газовые вопросы, к переговорам подключатся украинские "энергетики".

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"В составе делегации есть Оржель и Витренко. В случае необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов по газу", – сказал Тимошенко.

При этом ранее российские СМИ сообщали, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

А тем временем Зеленский прибыл в Париж, и в Офисе президента подтвердили, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным планируется вечером.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Отметим, что главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня, окончательный обмен пленными "всех на всех". Отметим, что вишенкой на торте переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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