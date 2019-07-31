Глава государства прибыл с визитом в Черкассы и снова возникла неприятная ситуация с местными чиновниками

/ Фото: president.gov.ua

"Кто главный здесь?": Зеленский устроил новые "разборки" в Черкассах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-31T17:01:00+03:00 Политика Глава государства прибыл с визитом в Черкассы и снова возникла неприятная ситуация с местными чиновниками

Президент Владимир Зеленский во время визита в Черкассы устроил "разборки" из-за того, что людей на встречу с ним пускали по спискам, а стоит за эти якобы местный прокурор.

Об этом шла речь во время встречи с представителями общественности Черкасской области, передает "Украинская правда".

В начале заседания Зеленский спросил мужчину, почему тот стоит, а он ответил, что ему не досталось места.

"Так найдите себе место и сядьте", – сказал Зеленский и, увидев, что свободных мест нет, пошутил: "Видите, как вас здесь уважают. Хотите, сядьте к нам".

В свою очередь мужчина пожаловался президенту на списки, по которым выборочно пускали на встречу с ним.

Реклама

"Я не понимаю, как отбирают, кого пускать, кого не пускать? Кто главный здесь? Кто списки составляет?", – спросил Зеленский.

Ему ответили, что прокурор.

"Прокурор? Издеваетесь?", – спросил глава государства.

В тренде Спадет жара и меньше дождей: синоптики озвучила прогноз погоды на 1 августа

Кто-то начал кричать, что прокурор-взяточник, а потом другой человек добавил, что местный прокурор терроризирует Черкассы и попросил Зеленского его снять.

"Прокурор взяточник – это не новость. Для каждой области. Вы депутат? Вы должны знать, что президент не снимает прокуроров", – пояснил Зеленский.

Читайте также: Зеленский сменил начальника СБУ по Черкасской области

В ответ депутат упрекнул президента, что он 60 дней у власти и должен что-то сделать с данной ситуацией, на что глава государства ему напомнил, что тот был депутатом четыре года, но в городе и области до сих пор нет нормальных дорог и экологии.

"Мне сложно говорить о прокуроре, я его не знаю. Когда назначим нового генпрокурора, когда заработает Рада, ему будет задача сменить прокуроров. Вы жили четыре года с этим прокурором, то поживите еще немного. Если есть доказательства взяток – обращайтесь. Вы свидетель? Вы свидетель! Будем разбираться. Мы вас вызовем. Подготовьтесь, чтобы были доказательства", – сказал президент и записал жалобы.

После этого Зеленский снова начал допытываться, почему на встречу с ним пускают только по спискам и просил назвать фамилию человека, который их формирует. Не услышав ответа, он призвал открыто пускать людей на встречи с ним, и попросил отложить жалобы на потом, поскольку, по его словам, есть много других вопросов для обсуждения.

Как сообщали новости "Сегодня", после прибытия в Черкасскую область глава государства встретился с местными чиновниками. В какой-то момент к нему обратились журналисты и попросили принять подарок. Смотрите видео, как Зеленский отказался принять свой гипсовый бюст.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама