Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости политики

Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции: список

Сегодня, 02:27

В новый список антироссийских санкций включили книжные интернет-магазины и издательства

Фото: Getty Images
Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции: список //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2d9/b83/5c92d9b835646.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2d9/b83/5c92d9b835646.jpg Политика В новый список антироссийских санкций включили книжные интернет-магазины и издательства

Совет национальной безопасности и обороны утвердил дополнительный список из 294 юридических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные санкции.

Об этом говорится в указе президента №82/2019 от 19 марта, размещенном на сайте главы государства.

В список попали компании, которые были причастны к строительству транспортного перехода через Керченский пролив, проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях ОРДЛО, а также крымского полуострова, и распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания и другие.

В частности, это компании: "МАКО-холдинг" Александра Януковича, EN+ Group и ряд других связанных с Олегом Дерипаской предприятий, российские "Силовые машины" и "Стройтрансгаз", а также судостроительный завод "Залив" народного депутата Константина Жеваго.

Также отдельную группы составляют 11 российских издательств и книжных интернет-магазинов.

Попали в санкционный список повторно украинские "дочки" российских госбанков — Сбербанка, ВЭБ и ВТБ. Им на два года запрещен вывод капитала в пользу связанных с банками лиц.

Читайте также

В перечень также попало Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и ее представительство в Киеве.

Также, СНБО включило в санкционный список российские и крымские стройкомпании (более 15 компаний).

В этот перечень попали: ООО "СГМ-Мост", ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж" (все — Москва, РФ), АО "Институт "Гипростроймост – СанктПетербург", ООО "Мостотряд №75", строительная холдинговая компания "Старый город – КАРСТ" (все — Санкт-Петербург), ООО "Портгидрострой", федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" федерального дорожного агентства", АО "Фирма ДЕКО" (все — Краснодарский край, РФ).

Кроме этого, в списке числятся: АО "Краснодаргазстрой" и ООО "Мостдорстрой" (обе — Краснодар, РФ), ООО "КБК Групп" (Сочи, РФ) и АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск" (Алдан, РФ).

В список также включены зарегистрированные в Крыму ООО "Боспорэкострой" и ООО "ГидроПромСтрой.

Согласно дополнению к документу, обнародованному на сайте президента, санкции введены сроком на три года и предусматривают блокирование активов данных предприятий и запрет на осуществление у них госзакупок товаров, работ и услуг.

Напомним, 26 декабря 2018 года СНБО ввел дополнительные ограничительные меры против россиян – так Украина "ответила" России новыми санкциями.

За день до этого, 25 декабря Россия ввела новые санкции против Украины. Россияне пополнили санкционный список новыми физическими и юридическими лицами из Украины. На сайте правительства Российской Федерации появился обновленный антиукраинский санкционный список. Теперь он охватывает 567 физических лиц и 75 компаний.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бизнес, СНБО, санкции, список, санкции против России

Вы сейчас просматриваете новость " Кто из российского бизнеса попал под новые украинские санкции: список". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко рассказал, что обсудит с руководством ЕС

Вчера, 20:54

Президент отправился в Брюссель на встречу с руководством Евросоюза

Порошенко ввел в действие санкции против России (дополнено)

Вчера, 17:08

Украина наказала россиян за Керченской мост, незаконные выборы в ОРДЛО и нападение на корабли в Черном море

В США назвали единственный способ вернуть Крым Украине

Вчера, 10:18

Аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада, считает Тэйлор

Новые санкции ЕС и США против России – Волкер сделал заявление

18 марта, 17:08

Запад продолжит наказывать Россию за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе

Москва должна ощущать последствия за агрессию против Украины – МИД Литвы

18 марта, 12:28

Евросоюз, США и Канада должны координировать введение санкций против России, сказал Линкявичюс

Австралия ввела санкции против России за Украину

18 марта, 12:16

Ограничительные меры коснулись и главарей с оккупированных территорий Донбасса

С кем теперь будет жить дочь Юлии Началовой?

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Идеальный вес женщины (таблица)

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

В России карикатурой высмеяли новое оружие, вызывающее тошноту

Китайцы и корейцы реанимируют ЗАЗ

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет

Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»