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Кто крадет – будет в тюрьме: Рябошапка назвал три главных задания для ГПУ

9 сентября, 13:46

После обновления Генпрокуратура приучит украинцев к справедливости, а преступников – к неотвратимости наказания

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генпрокурор Руслан Рябошапка в реформе Генеральной прокуратуры ставит перед собой три задачи – обновление ведомства, стать образцом для других правоохранительных органов и восстановление справедливости (наказание виновных за резонансные преступления).

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Вижу три задания: это реформа, обновление прокуратуры, после этого мы должны вернуться к нормальной и стабильной работе органов прокурорского самоуправления и квалификационно-дисциплинарной комиссии", – сказал он.

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Во-вторых, отметил генпрокурор, прокуратура должна стать образцом для других правоохранительных органов.

"Думаю, что нам удастся утвердить концепцию о продолжении реформы всей уголовной юстиции", – сказал Рябошапка.

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Третьим блоком он видит восстановление справедливости

"Думаю, что не только я и президент, но и вы ждете жесткой реакции на эти кейсы: убийства общественных активистов, того же Павла Шеремета. Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме. Важно показать, что тот, кто крадет на войне, он тоже будет сидеть в тюрьме. Это будут жесткие вещи, но именно так мы приучим людей к тому, что наказание неотвратимо", – добавил руководитель ГПУ.

Отметим, что предыдущий генпрокурор оставил своему преемнику в "наследство" множество не раскрытых громких уголовных производств. Как сообщали новости "Сегодня", Рябошапка назвал приоритеты в расследовании резонансных преступлений в Украине и рассказал, какие дела сейчас изучает.

Смотрите, как новые министры осваивают кабинеты. Рябошапка же пообещал работать настойчиво:

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ГПУ генпрокуратура Рябошапка

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