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Кто может представлять Донбасс на переговорах в Минске: Ермак дал четкий ответ

2 июня, 12:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

Выборы на Донбассе возможны только после вывода российских войск

Представлять Донбасс на переговорах в Минске могут люди, которые не имеют отношения к террористическим организациям и боевым действиям. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Если в этом должны участвовать представители населения, то это те, кто не участвует в военных действиях или убийствах наших солдат и кто не имеет никакого отношения к сепаратистским и террористическим организациям. Это должны быть признанные представители гражданского общества", - заявил он.

Он напомнил, что украинская делегация во время заседания Постоянного совета ОБСЕ представила копии российских паспортов представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО. – Ред), которые участвуют в заседаниях Трехсторонней контактной группы.

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Ермак также отметил, что "в Украине были протесты, когда Киев недавно объявил о планах установить еще один орган на переговорах в Минске с "представителями населения" оккупированных в настоящее время территорий на востоке".

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Кроме того, комментируя планы по проведению местных выборов, он отметил что их проведение на Донбассе возможно только "после того, как все требования безопасности будут выполнены, включая вывод иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, и Украина восстановит контроль над своей (восточной) границей".

Как известно, 11 марта на переговорах Контактной группы в Минске предварительно договорились о создании Консультативного совета по политическим вопросам, в который среди прочих войдут и представители ОРДЛО.

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Однако Консультативный совет пока так и не был создан.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры Донбасс контактная группа минские соглашения выборы на Донбассе ТКГ Андрей Ермак

Источник: УНН

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