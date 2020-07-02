Кто может заменить Смолия: в СМИ озвучили имена трех кандидатов

Глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий подал в отставку и в Верховной Раде уже рассматривают троих кандидатов на его место – двух банкиров и бывшего министра.

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Об этом сообщает "Экономическая правда", которой имена возможных преемников Смолия назвали в парламенте.

Первый из возможных кандидатов – бывший глава правления "Райффайзен банка Аваль" Владимир Лавренчук, который уже намеревался возглавить Нацбанк после отставки Валерии Гонтаревой. После 14 лет работы в "Райффайзен" банкир хотел в наблюдательный совет одного из госбанков, но пока является безработным.

Второй возможный преемник Смолия – действующий руководитель государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко. Ранее он уже высказывал несогласие с отдельными решениями Национального банка по укреплению курса гривни в 2019 году и медленного снижения учетной ставки.

Еще один вариант – Тимофей Милованов, который до марта текущего года был министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства в правительстве Алексея Гончарука. Также он является президентом Киевской школы экономики, профессором Питтсбургского университета.

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Также не исключается и вариант, что Смолий все же останется у руля НБУ. В Нацбанке отмечают, что заявление Смолия – это в первую очередь "протест на действия правительства и депутатов".

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В свою очередь заместитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк допускает рассмотрение кандидатуры руководителя Укргазбанка Шевченко в случае принятия отставки Смолия, пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", действующий глава НБУ написал заявление об отставке, в котором пожаловался на политическое давление, но не уточнил, о чем конкретно речь. В то же время правление Нацбанка призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

На неожиданное решение Смолия отреагировали и на Западе. Так, "Большая семерка" заявила, что подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку. В связи с отставкой Смолия МВФ выдвинул требование к Украине.

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