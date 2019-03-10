Кто "слил" информацию по "Укроборонпрому": Луценко рассказал о проверках силовиков

Луценко рассказал, у кого в Генеральной прокуратуре был доступ к материалам следствия

Фото: Facebook

Кто "слил" информацию по "Укроборонпрому": Луценко рассказал о проверках силовиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/503/b5b/5c8503b5b552e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/503/b5b/5c8503b5b552e.jpg 2019-03-10T14:32:00+02:00 Политика Луценко рассказал, у кого в Генеральной прокуратуре был доступ к материалам следствия

Журналисты "нарыли" информацию для скандального расследования о коррупции в "Укроборонпроме" на основании материалов следствия, которые были доступны только военным прокурорам. Теперь проводится служебная проверка, кто мог "слить" информацию в СМИ.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, служебную проверку проводит Генинспекция с помощью полиграфа – проверяют всех, кого посчитают нужным.

"Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у меня на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было. Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова (бизнес-партнер сына экс-замсекретаря СНБО Гладковского – ред.) техникой МВД", – сказал Луценко.

Как сообщалось, Луценко также рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали. Помогли силовики.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже президент Петр Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Но уже 8 марта директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко вышли под залог.

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