Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости политики

Кто "слил" информацию по "Укроборонпрому": Луценко рассказал о проверках силовиков

Сегодня, 14:32

Луценко рассказал, у кого в Генеральной прокуратуре был доступ к материалам следствия

Фото: Facebook
Кто "слил" информацию по "Укроборонпрому": Луценко рассказал о проверках силовиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/503/b5b/5c8503b5b552e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/503/b5b/5c8503b5b552e.jpg Политика Луценко рассказал, у кого в Генеральной прокуратуре был доступ к материалам следствия

Журналисты "нарыли" информацию для скандального расследования о коррупции в "Укроборонпроме" на основании материалов следствия, которые были доступны только военным прокурорам. Теперь проводится служебная проверка, кто мог "слить" информацию в СМИ.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, служебную проверку проводит Генинспекция с помощью полиграфа – проверяют всех, кого посчитают нужным.

"Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у меня на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было. Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова (бизнес-партнер сына экс-замсекретаря СНБО Гладковского – ред.) техникой МВД", – сказал Луценко.

Как сообщалось, Луценко также рассказал о причастности СБУ, НАБУ и ГФС к схемам с оборонными заказами. Компания "Оптимумспецдеталь" ухитрилась получить заказ от бронетанкового завода на поставку военной продукции, хотя ей отказывали. Помогли силовики.

Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже президент Петр Порошенко даже уволил Гладковского из СНБО.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Им всем избрали меру пресечения в виде ареста (одному из них домашний арест).

Но уже 8 марта директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислав Бельбас, предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко вышли под залог.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Луценко, проверка, ГПУ, полиграф, укроборонпром

Вы сейчас просматриваете новость " Кто "слил" информацию по "Укроборонпрому": Луценко рассказал о проверках силовиков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хищения в "Укроборонпроме": нескольких подозреваемых выпустили под залог

8 марта, 21:43

Должностным лицам инкриминируется растрата имущества и нанесение ущерба государству на 55 миллионов гривен

Порошенко – коррупционерам: "В зубах принесут, если взяли из бюджета деньги"

7 марта, 21:36

Никто не избежит наказания за преступление, говорит глава государства

Порошенко о коррупции в "Укроборонпроме": виновен – должен быть в тюрьме

7 марта, 20:59

ГПУ, НАБУ, САП, СБУ и Нацполиция должны заняться расследованием махинаций в оборонке

НАБУ расследует 25 производств о коррупции в "Укроборонпроме" – Сытник

7 марта, 15:09

Бюро расследует деятельность более 10 государственных предприятий, входящих в "Укроборонпром"

НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме"

7 марта, 14:34

Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля"

Доставка деталей для "Укроборонпрома" из РФ: Луценко предложил новый подход

6 марта, 19:59

Необходимо свести до минимума количество компаний-поставщиков комплектующих из России, заявил генпрокурор

В эфире ток-шоу подрались Пальчевский и Коханивский

​Какую кровь предпочитают комары?

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Назван самый экологически чистый регион Украины

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Убийство в супермаркете в Харькове: появилась важная информация

Главный тренер херсонского Кристалла увел команду с поля досрочно

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе
Загрузка...

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Беглый украинский депутат попросил РФ начать наступление на Киев

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Сальма Хайек поразила откровенным фото