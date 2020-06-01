Кто станет новым министром экологии: в "Слуге народа" определились с кандидатурой

Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет

Кандидатом на должность министра экологии является нынешний заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Романа Абрамовского на должность министра экологии рекомендовал не только профильный комитет, но и положительно высказались депутаты-мажоритарщики и руководители других комитетов", – написала она на своей страничке в Facebook в понедельник вечером.

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В свою очередь, замминистра экономики Тарас Высоцкий по результатам совещания с заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Романом Абрамовским сообщил, что отделение Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов от объединенного ведомства Минэкоэнерго займет около месяца.

"Было озвучено, что процедура разделения министерства должна занять около месяца", — написал замминистра на своей страничке в Facebook.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе может назначить трех министров на вакантные должности в Кабмине, партия "Слуга народа" обсуждает их кандидатуры и уже определилась с новым министром культуры.

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