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Кто такой Ермак, объяснят его кадровые решения – политолог

17 февраля, 16:53

В эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" обсудили назначение нового главы офиса президента

О философии работы нового главы офиса президента Андрея Ермака будет говорить, в частности, кадровая политика этого человека. Об этом в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил политолог, один из учредителей Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Это мы увидим по новым кадровым назначениям. Если не будут произведены кадровые замены, которые увеличат эффективность работы офиса президента, ничего не изменится" – заявил политолог, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко.

Кроме того, философия действий Андрея Ермака будет понятна по его отношению к тем чиновникам, с которым работает Офис президента, считает Юрий Романенко. В частности, по тому – насколько самостоятельными будут фигуры министра иностранных дел и другие ключевые посты в правительстве Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана занял помощник президента Андрей Ермак. В Офисе президента заявили, что смена руководителя ОПУ никоим образом не влияет на политический курс государства. Читайте все подробности увольнения Богдана и назначения Ермака.

Смотрите также полный выпуск программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" за 16 февраля.

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евгений киселев Андрей Ермак Офис президента Украина 24 Реальная политика в Евгением Киселевым

Источник: Сегодня

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