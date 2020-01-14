Кто в Кабмине зарабатывает больше 200 тысяч в месяц: инфографика

В декабре министры получили повышенные за счет премий и других доплат зарплаты

Алексей Гончарук на встрече с МВФ / Фото: Кабинет министров Украины

В канун зимних праздников члены правительства получили повышенные за счет премий и доплат заработные платы. У некоторых чиновников за декабрь они превысили 400 тыс. гривен.

В связи с этим в среду, 15 января, министров вызовут на заседание фракции "Слуга народа".

Сайт "Сегодня" подготовил инфографику, на которой показано, сколько министры заработали в декабре.

Так, премьер-министр Алексей Гончарук заработал 76 тыс. гривен.

Министр юстиции Денис Малюська получил 226 тыс. гривен, а его замы – от 90 тыс. до 153 тыс. гривен.

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Зарплата министра обороны Андрея Загороднюка составила 97,2 тыс. гривен, его замов – от 120,6 тыс. гривен, госсекретаря – 214,5 тыс. гривен.

Декабрьские заработки министра соцполитики Юлии Соколовской достигли 217 тыс. гривен, ее заместителей – от 65,4 тыс. до 168 тыс. гривен, госсекретаря – 60,3 тыс. гривен.

Министр культуры Владимир Бородянский получил 112,9 тыс. гривен, его замы от 139 тыс. до 405 тыс. гривен, госсекретарь – 497,7 тыс. гривен.

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Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заработала 159 тыс. гривен, ее замы – от 55 тыс. до 205 тыс. гривен, госсекретарь – 151 тыс. гривен.

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко составила 234 тыс. гривен, его замов – от 45 тыс. гривен до 96 тыс. гривен, госсекретаря – 128 тыс. гривен.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет получил скромную зарплату в 17,5 тыс. гривен.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отчитался о 85 тыс. гривен зарплаты.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заработал 87 тыс. гривен.

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за декабрь составила 222,6 тыс. гривен, его заместителей – от 199,1 тыс. до 315 тыс. гривен, а исполняющего обязанности государственного секретаря министерства – 172,5 тыс. гривен.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в 2020 году минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, на фоне чего наша страна заняла 15-е место в рейтинге роста этого показателя среди 54 стран мира.

А в Верховной Раде нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов. Дело в том, что в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

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