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Кто войдет в "Слугу народа" вместо Скороход и Полякова

15 ноября, 14:15

Замглавы фракции Корниенко рассказал, что новобранцев ждут «испытания»

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

После того, как депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из "Слуги народа", их места во фракции могут занять внефракционные народные депутаты.

"Нам только что объявили, что из внефракционных два человека зайдут вместо нас. Кто – мы не знаем", – сказала сама Скороход.

В то же время заместитель главы фракции Александр Корниенко не стал называть имена, но отметил, что эти люди должны будут пройти проверку и собеседование.

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"Это не то, что должны (зайти внефракционные – ред.), это есть такая возможность. Есть много внефракционных, которые готовы стать командой "Слуги народа", – сказал он.

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Фото: Соцсети

Как сообщали новости "Сегодня", после того, как Скороход и Полякова исключили из "Слуги народа", появилась реакция внутри фракции. Сначала Скороход заявила о зарплатах в конверте в "Слуге народа" по 5 тыс. долл., на что нардеп Ирина Верещук отметила, что такие заявления ее коллеги похожи на месть руководству фракции за принятие решения о ее исключении.

Напомним, на заседании Верховной Рады 14 ноября Анна Скороход заявила о задержании ее гражданского мужа Алексея Алякина. Она заявила, что команда якобы поступила из Офиса президента в Генпрокуратуру и что это якобы месть за ее отказ голосовать за некоторые законопроекты. Нардеп заявляет о политическом преследовании.

Позже в ГПУ объяснили задержание Алякина. В ведомстве рассказали, что их действия в отношении задержанного законны и сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции мужа Скороход в Россию, откуда ранее был запрос на его выдачу.

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слуга народа Александр Корниенко Анна Скороход

Источник: УНИАН

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