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Кто возглавит новую Верховную Раду: кандидаты в спикеры и вице-спикеры https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 2019-08-02T10:24:00+03:00 Политика Одну из должностей в руководстве парламента «Слуга народа» планирует отдать другой политической силе

В президентской команде уже говорили, что Верховная Рада не заработает до 1 сентября, но это не мешает процессу формирования новой власти наперед. Победителем выборов, судя по всему будет "Слуга народа", которая и сформирует руководство парламента. Сайт "Сегодня" назвал самых ожидаемых кандидатов на посты спикера и вице-спикеров парламента.

Впереди – формирование коалиции (если "Слуга народа" сочтет необходимым вступать с кем-то в союз), распределение комитетов в парламенте, назначение премьер-министра Украины и правительства, смена генпрокурора и некоторых других представителей власти. Но новому парламенту нужен глава и его заместители, которые смогут в случае необходимости вести пленарные заседания.

Спикер Верховной Рады

Дмитрий Разумков, глава партии "Слуга народа" и №1. Его имя в связи с работой на посту спикера парламента стало называться сразу после президентских выборов. В мае, после ухода друга президента Ивана Баканова в СБУ и сложения им полномочий главы партии, именно Разумков возглавил "Слугу народа". У Разумкова два образования: международное экономическое и правоведа. Однако большую часть жизни он проработал в сфере политконсалтинга. Во время президентской кампании был спикером штаба Владимира Зеленского. Долгое время считался единственным кандидатом на должность главы Верховной Рады.

Разумков

Александр Корниенко, глава предвыборного штаба партии "Слуга народа", №7 в списке партии. Имя руководителя кампании партии президента стало упоминаться в связке с должностью спикера уже после выборов – когда в СН оценили масштабы победы и серьезно задумались над проблемой заполнения вакантных должностей. Член команды СН Давид Арахамия, в частности, отметил, что на должность спикера рассматриваются кандидатуры как Дмитрия Разумкова, так и Александра Корниенко. Впрочем, по информации других источников, Корниенко все же больше претендует на пост руководителя фракции "Слуги народа". Александр Корниенко – инженер-технолог по образованию. Однако имеет также диплом психотерапевта, а в своей карьере занимался, в том числе, журналистикой, коучингом, политтехнологиями, менеджментом.

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Корниенко

Первый вице-спикер Рады

Руслан Стефанчук, представитель президента в парламенте, №2 в списке партии "Слуга народа". Изначально рассматривался в качестве кандидата на должность главы фракции в парламенте. Долгое время был безальтернативным кандидатом, уже после выборов в списке претендентов на эту должность появился Александр Корниенко. Сам же Стефанчук переместился в список кандидатов на должность первого вице-спикера парламента. Доктор юридических наук, бывший проректор Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины и Национальной академии прокуратуры Украины, соавтор множества законопроектов Руслан Стефанчук в команде "Слуги народа" имеет наибольший опыт законотворчества.

Стефанчук

Вице-спикер Рады

По множественным утверждениям представителей "Слуги народа", партия настроена отдать должность представителям оппозиции. "Я могу повторить свою уже высказанную позицию, что оппозиционным фракциям нужно будет определиться со своим статутом в парламенте и решить вопрос с кандидатурой на вице-спикера", – отметил, в частности, Дмитрий Разумков. В одном из интервью глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко намекнул, что должность партия хотела бы отдать "кому-то из новых сил". Не исключено, эта опция будет реализована, если "Голос" не войдет с коалицию со "Слугой народа".

Больше о формировании новых Кабмина и Рады читайте в материале сайта "Сегодня": "Лица новой власти: кто из людей Зеленского возглавит Кабмин, министерства и Раду".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

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