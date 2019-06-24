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Кто выступает за возвращение России в ПАСЕ: нардеп перечислил страны

24 июня, 17:39

Украинская делегация внесла 200 правок в проект резолюции для блокирования российского реванша в Ассамблее


После открытия летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, четко вырисовалась "группа поддержки" российского возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Народный депутат и член украинской делегации Леонид Емец перечислил основные страны, поддерживающие Россию.

"Сейчас проходит заседание регламентного комитета ПАСЕ. Четко видно, как делегации поделились на тех, кто за возвращение России, и тех, кто против. За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", – написал он в Facebook.

Емец отметил, что это, конечно, не вся Ассамблея, но бросается в глаза изменение ситуации в ПАСЕ: те из делегатов, которые ранее аккуратно выступали против России в организации, теперь вынуждены поддерживать решения собственных правительств.

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"Однако, несмотря на сложность ситуации, мы имеем несколько вариантов противодействия российскому реваншу. Сейчас мы подали около 200 поправок (в проект резолюции по изменению регламента – ред.). Будем бороться за каждую. Если пройдет хоть одна из тех, которые меняют определенные пункты регламента, то сможем нивелировать всю резолюцию", – подчеркнул нардеп.

Отметим, что украинская сторона не раз заявляла о недопустимости возвращения россиян в организацию, однако в последнее время даже страны-лидеры Евросоюза – Германия и Франция – выступают за возвращение России. Одним из основных аргументов европейцев является то, что Россию хотят удержать в Совете Европы якобы из-за заботы о гражданах РФ: если страна выходит из СЕ, то она больше не обязана выполнять требования Европейской конвенция о защите прав человека (хоть Москва и так не спешила их выполнять). Так, во время выступления на сессии государственный секретарь Франции по европейским делам Амели де Моншален назвала России условия для возвращения в ПАСЕ.

В то же время сегодня Ассамблея отклонила просьбу о проведении срочных дебатов на тему привлечения РФ к ответственности за неуплату членских взносов, а также не захотели обсуждать наказание виновников в сбивании малайзийского "Боинга-777" рейса MH17.

Также в украинской делегации заявили, что президент ПАСЕ нарушила регламент Ассамблеи. "Для изменения повестки дня требуется 2/3 голосов присутствующих в зале. Она (Лилиан Мари Паскье) же посчитала, что такое решение может принять обычное большинство", – сообщил нардеп Борислав Береза.

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Тег Россия, емец, ПАСЕ

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