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Кто заменит Богдана: Зеленский назначил нового главу Офиса президента

11 февраля, 11:56

Замену Богдану искали не долго – им стал помощник президента

Андрей Ермак

Андрей Ермак / Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОПУ.

Так, указом №47/2020 президент уволил Ермака с должности помощника главы государства. Следующим указом дал ему новую должность.

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"Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины", – говорится в указе №48/2020.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 февраля в СМИ стали распространять информацию, что якобы в 18:00 из кабинета, где Богдан принимает гостей, начали выносить вещи, и, возможно, это было связано с тем, что он покидает свой пост. В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков комментировал слухи об отставке Богдана. Он не подтверждал их и не опровергал, потому что считает, что в Украине может случиться что угодно.

Накануне Андрей Ермак рассказал в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", что считает Зеленского человеком, вокруг которого собираются все силы. Также он заверил, что между членами команды президента нет конкуренции.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен

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указ Владимир Зеленский Андрей Ермак Офис президента

Источник: Сегодня

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