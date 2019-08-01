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Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры

Сегодня, 15:50

Пока новая Рада еще не заработала, за «кулисами» полным ходом идет обсуждение будущего правительства

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BC%D0%B8%D0%BD Политика Пока новая Рада еще не заработала, за «кулисами» полным ходом идет обсуждение будущего правительства

Недавно обсуждаемая тема возможного премьерства лидера "Голоса" Святослава Вакарчука, судя по всему, и останется только на уровне слухов. Теперь появились новые кандидатуры на пост второго человека в государстве.

Сайт "Сегодня" выделяет три кандидата, которые, не особо фигурировали в качестве потенциальных премьеров. На роль премьер-министра Украины, по данным украинских, иностранных СМИ, экспертов и представителей команды президента, рассматривают сразу несколько кандидатур. Основных из них три.

Первый — заместитель исполнительного директора от Укрaины в МВФ Владислав Рашкован. На заре своей карьеры он преподавал банковский анализ в одном из вузов Одессы, потом работал на руководящих должностях в частных банках, а с 2014-го был членом правления НБУ.

Читайте также: Богдан: Зеленский лично проводит собеседования с кандидатами в Кабмин

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Вторая кандидатура — глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Здесь он работает с 2002 года, а в марте этого года Кабмин еще на год продлил его контракт. При этом Коболев ранее отмечал, что свое премьерство ни с кем не обсуждал, а сам хотел бы закончить все свои инициативы в "Нафтогазе".

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Третьим называют экс-главу Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса. Литовский предприниматель в 2014-м стал одним из членов "спецназа реформ" — команды иностранных специалистов, которых пригласили на госдолжности в Украину. Под его руководством была запущена система электронных закупок ProZorro. Подал в отставку в феврале 2016-го, а покинул пост в апреле.

Подробней читайте в материале сайт "Сегодня": "Интрига Зе-Кабмина: кто станет премьером и возглавит основные министерства".

В свою очередь на днях представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции.

Также он ожидает, что новый состав правительства будет сформирована в первый-второй день работы парламента.

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Кабмин кандидаты премьер-министр Коболев Абромавичус Рашкован

Источник: Сегодня

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