Кто заменит Саакашвили – спецрепортаж "По следам наследия гастролера"

Сегодня, 10:41

Михо выгнали из Украины, но кто-то может перетянуть его "одеяло" на себя


Марш Михеила Саакашвили без Саакашвили. Кто посягнет на его роль и попытается перетянуть на свою сторону поклонников высланного политика? Смотрите в сенсационном расследовании – "По следам наследия гастролера".

"Саакашвили понимает, что как бы в других местах за пределами Украины ему сейчас искать счастья – политического счастья – ну, нет смысла, т.е. он будет просто политическим пенсионером", – говорит политолог Алексей Якубин.

А американские эксперты Линкольн Митчелл и Питер Залмаев считают, что политической карьере Михо пришел конец.

"Главная ирония последней инкарнации политика Саакашвили в том, что, несмотря на его резкую антироссийскую риторику, мало кто делает больше, чем сам Саакашвили, чтобы дискредитировать Украину в глазах Запада", – написали они в своей колонке для Al Jazeera.

Напомним, Михеил Саакашвили был задержан 12 февраля, в киевском ресторане – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурор Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.
саакашвили, спецрепортаж, гастролер

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"Сегодня"

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