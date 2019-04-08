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Боятся или манипулируют: с чем связана "чехарда" с датой проведения дебатов

Сегодня, 12:16

По словам эксперта, между кандидатам идет жесткая технологическая борьба

Боятся или манипулируют: с чем связана "чехарда" с датой проведения дебатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/bbc/5ca/618/1cb/5ca6181cbfc31.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/bbc/5ca/618/1cb/5ca6181cbfc31.jpg Политика По словам эксперта, между кандидатам идет жесткая технологическая борьба

Неразбериха с датами и местами проведения выборов – это технологическая борьба между кандидатами, рассчитана на то, чтобы оппонент отказался от дискуссии. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

По его словам, на самом деле, один из кандидатов, а именно Владимир Зеленский, не заинтересован в дебатах.

"Зеленскому невыгодно идти на дебаты, поэтому он делает разные предложения. Он рассчитывает, что Порошенко от них откажется. Тактика Зеленского состоит в том, чтобы на дебаты не идти. Так, как было в 2010 году, когда Тимошенко пришла, а Янукович проигнорировал их. Сейчас идет такая технологическая борьба между кандидатами – кто же покажет, что боится дебатов", – считает Гарань.

В связи с этой технологической борьбой сейчас звучат предложения провести дебаты 14 или 19 апреля на разных локациях – на НСК "Олимпийски" и в студии "Суспильного".

Напомним, президент Петр Порошенко сообщил, что ждет кандидата в президенты Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов 14 апреля.

А Владимир Зеленский заявил, что он придет на дебаты с действующим главой государства и своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля.

Как считает эксперт, оба варианта могут быть и при этом не перечить один другому. К примеру, 14 апреля Зеленский и Порошенко могли бы встретиться на стадионе, а 19 апреля – на канале.

"В таком случае, 14 апреля это было бы шоу. Эти дебаты нельзя рассматривать как официальные, это было бы частью агитации обоих кандидатов. И эти дебаты должны оплачивать сами кандидаты. А 19 числа прошли бы официальные дебаты, как это предусмотрено законом. В постановлении ЦИК все расписано – они должны пройти в студии "Суспильного" и за счет госбюджета. Их могут транслировать все каналы. Разъяснения ЦИК есть, а Зеленский и его команда делают вид, что это в пределах законодательства. А это не в пределах законодательства", – продолжает эксперт.

Политолог говорит, что, если бы кандидатам удалось договориться таким образом, это было бы хорошо. Потому что одних дебатов, в принципе, мало. А если было бы две встречи, у кандидатов было бы больше возможностей донести до избирателей свою позицию.

"Если мы почитаем закон, то он говорит, что вообще может быть цикл дебатов. И, на самом деле, так было бы лучше. В один день – по одной теме, в другой – по другой" – суммирует эксперт.

Напомним, пока решается вопрос с дебатами, пока кандидаты в президенты сдают анализы и обмениваются видеообращениями, Центральная избирательная комиссия уже объявила второй тур выборов и назначила дату начала агитации. В ЦИК озвучили и дату проведения дебатов – 19 апреля на базе "Суспильного".

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Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, ЦИК, Зеленский, гарань, выборы 2019

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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