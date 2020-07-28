Кучма давно просился на выход: Резников рассказал, кто будет главным в ТКГ

Выход из Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма планировал уже давно. Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции ОРДЛО Алексей Резников будет главным в минских переговорах до назначения нового главы украинской делегации, поскольку он является первым заместителем Кучмы в ТКГ.

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Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, в мае Кучма уже говорил президенту Владимиру Зеленскому, что хотел бы выйти из переговоров и уйти на отдых.

"Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию", – сказал Резников и добавил, что до этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.

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Говоря о будущем преемнике Кучмы в ТКГ, вице-премьер надеется, что это будет уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, "которого бы можно было называть патриархом".

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"Чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к "минскому процессу" как безальтернативной сегодня площадке, которая обеспечивает решения "нормандского формата". Кто будет этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины", – сказал представитель ТКГ.

Напомним, выход Кучмы из переговоров по Донбассу уже прокомментировали в России. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов считает, что именно второй президент Украины является главным архитектором минских переговоров и внес серьезный вклад в урегулирование конфликта.

А вот политолог Вадим Карасев в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, кто может заменить Кучму в Контактной группе. Он назвал возможные причины ухода Кучмы, а также пару имен людей, которые могут возглавить переговоры по Донбассу.

Напомним, в сентябре 2018 года Кучма решил отказаться от участия в переговорном процессе в Минске, объяснив свое решение наступлением критического возраста. Заменил его Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности. Однако 3 июня 2019 года Зеленский снова подключил его к переговорам. Смотрите на видео, как это было:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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