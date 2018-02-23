Кучма: "Если МВФ сейчас не даст Украине транш, что, объявлять дефолт?"

Сегодня, 14:10

Украина на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности была на задворках

Леонид Кучма. Фото: zn.ua
Леонид Кучма. Фото: zn.ua

Пока Украина уговаривает Германию не давать добро на строительство "Северного потока-2", канцлер Германии говорит о необходимости его достройки. Об этом на Балтийско-Черноморском форуме заявил второй украинский президент Леонид Кучма.

"Мы все с нетерпением ждали, ну в крайнем случае я, Мюнхенской конференции по безопасности. Я всегда помнил 2007 год и выступление Путина в Мюнхене, когда на проблемах безопасности он поставил крест и в 2008 году это продемонстрировал в Грузии. Теперь сегодняшняя Мюнхенская конференция: большей политики пацифизма, чем прозвучало на этой конференции, трудно было представить. А Украина вообще на задворках была, как будто мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы есть на европейской карте, наверное бы и забыли", – заявил Леонид Кучма.

Второй президент Украины предложил обратить внимание на украинский парламент и "политический бомонд": "Мы сами себя съедаем. Вот если не даст сейчас МВФ транш, что, объявлять дефолт?".

"А как мы будем убеждать Германию в ненужности "Северного потока"? Меркель заявила: "Нет, надо". А они деньги считают. Теперь давайте вспомним: я подписал с Путиным и Шредером соглашение о создании консорциума по нашей трубе. К нам с удовольствием были готовы присоединиться Франция и Италия. Что у нас в Украине тогда возникло? Та меня обвинили во всех смертных грехах, что я страну продаю – что главное наше богатство – трубу продаю", – подытожил Леонид Кучма.

Как известно, ранее компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. 

Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины.  В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику

Напомним, США выступают против проекта газопровода  "Северный поток-2". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что считает его угрозой для энергетической безопасности в Европе.

Как сообщалось, во время визита в Киев эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией.

Так, в МВФ указали, какой закон об Антикоррупционном суде должна принять Украина. Спикер парламента пообещал, что законопроект про Антикоррупционный суд будет включен в повестку дня этой сессии в конце февраля, и спрогнозировал его принятие до мая.

Что касается энергореформы, то Данилюк и ранее отмечал, что этот вопрос находится в работе. Новый механизм формирования цен на газ Украина разрабатывает с помощью не только МВФ, но и Всемирного банка.
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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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