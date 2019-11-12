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Кучма и Сайдик не приедут в Минск на переговоры: названа причина

12 ноября, 13:09

В Минске заседают рабочие подгруппы, а вот Контактная группа перешла в другой режим

Леонид Кучма

Леонид Кучма / Фото: Сегодня

Сегодняшнее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Отметим, что в Минске сегодня проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы, но вот сама ТКГ собираться не будет.

"Дополнительно для представителей СМИ сообщаем, что сегодня пресс-конференция посла Сайдика по итогам заседания ТКГ не состоится, т.к. заседание пройдет в формате видеоконференции при участии посла Сайдика дистанционно", – заявили в белорусском МИДе.

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Позже агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили, что в министерстве, что помимо представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, не будет в Минске и представителя от Украины Леонида Кучмы.

"Они не прибудут", – подчеркнула и МИД Беларуси.

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Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Как сообщали новости "Сегодня", последняя встреча Контактной группы по Донбассу в Минске прошла 15 октября. Украинская сторона отметила, что боевики продолжают стрелять, а выполнение блока безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс.

В свою очередь президент Владимир Зеленский называл глупостью участие в переговорах представителей "Л/ДНР". Глава государства назвал большим политическим театром ситуацию с "минским процессом".

В свою очередь Мартин Сайдик отмечал, что в Минске "идет очень серьезная работа" и готовится большой обмен пленными.

Смотрите также интервью с Евгением Марчуком: "В Трехсторонней группе "формула Штайнмайера" никогда не обсуждалась".

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переговоры Минск Трехсторонняя контактная группа ТКГ Леонид Кучма Мартин Сайдик

Источник: Сегодня

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