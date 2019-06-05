Кучма: Перенос переговоров по Донбассу из Минска – это абсурд

Ранее ходили разговоры, что переговорную площадку пора менять, но Кучма против и объяснил, почему

Фото: Facebook

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко выступил против переноса переговоров по Донбассу из Минска в другую страну.

Об этом он заявил перед заседанием ТКГ, которое уже началось в белорусской столице, передает "Белта".

Он по-прежнему видит колоссальную роль Минска как переговорной площадки для решения вопроса с Донбассом.

"Роль и место Минска в работе Трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение. Вы, наверное, хорошо знаете, что раздавались многие голоса, что надо куда-то перенести. Это абсолютный абсурд, который не имеет под собой никаких оснований. Минск выбран, это единственное место, где можно проводить нормальный диалог. А с учетом того, как относится власть Беларуси к этим процессам, так вдвойне. Для меня лично всегда радость быть в Минске, в вашей прекрасной стране, встречаться с президентом, к которому я отношусь с огромным уважением", – сказал Кучма.

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Экс-президент добавил, что Украина рассчитывает на помощь Лукашенко и Беларуси в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, в январе 2018 года поднялась шумиха вокруг возможного переноса переговоров по Украине из Минска в Астану. Тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявлял, что президент США Дональд Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу.

В свою очередь в Беларуси ответили на слова Трампа. Глава белорусского МИДа Владимир Макей считает, что урегулирование ситуации на Донбассе не зависит от места проведения переговоров. Главное, чтобы стороны конфликта были нацелены на прекращение огня.

В свою очередь уже экс представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко считает, что переговоры из Минска нужно переносить. Политик припомнила белорусам, как те подыгрывают Кремлю и голосуют против Украины.

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