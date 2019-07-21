Кучма после голосования призвал Зеленского представить план действий

Украинцы должны быть более жестким к власти и по полной спрашивать с новой власти, считает экс-президент

Фото: facebook.com/darka.olifer.

Второй президент (1994-2005 гг.) Леонид Кучма проголосовал на выборах в парламент Украины-2019 и призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского представить план действий по развитию Украины. Об этом он сказал журналистам на избирательном участке.

По его словам, народ рассчитывает, что новая власть придет с конкретной программой действий, а не пустыми обещаниями.

"Я верю, что сегодня Украина получает шанс снова перезапуститься. Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали во время избирательной кампании", – сказал Кучма.

Он также надеется, что президент Владимир Зеленский выступит с четким планом развития Украины во время обращения к новому парламенту.

"У нас сегодня его (плана. – Ред.) нет, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Так что есть надежда … Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей речи (во время инаугурации. – Ред.) в парламенте – мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается в Украине. Чтобы люди жили в покое, чтобы не гибли наши ребята на Донбассе", – сказал экс-президент.

Отметим, что голосование стартовала в восемь часов утра и за это время свой голос отдали многие известные политики и кандидаты в депутаты, в том числе и Зеленский, который на этот раз не "светил" свой бюллетень. Читайте подробней, как голосовали политики.

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Все округа и кандидаты по мажоритарке.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Списки всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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