Кучма проголосовал на выборах и назвал главное требование к будущему президенту

Экс-президент не завидует тому человеку, который станет главой государства

Леонид Кучма пришел голосовать. Фото: facebook.com/darka.olifer.

Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре выборов президента Украины и пожелал победителю президентской гонки, прежде всего, быть честным относительно данных людям обещаний. Об этом написала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта – не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют, потому что во время избирательной кампании они были всем хорошо известны", – сказал он.

Кучма отметил, что главным принципом следующего главы государства должны быть – меньше обещать и больше делать.

"Потому что мы с вами видели сегодня – то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через пять лет пришли, – результат получили. Поэтому это главное – быть честным и порядочным перед своим народом. Это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня", – подчеркнул экс-президент.

А тем временем в Украине голосование в самом разгаре. По состоянию на 15:00 явка избирателей составила более 47%. Как сообщали сегодня в Центризбиркоме, лидерами голосования являются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдеры – Закарпатская и Ивано-Франковская области. Читайте подробней, как проходит голосование в разных уголках страны.

Однако не обходится без неприятный моментом – количество обращений в полицию с каждым часом только растет, хоть и нет серьезных проблем. В МВД сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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