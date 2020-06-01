Кулеба и Ермак летят в Германию на переговоры по Донбассу: в МИД сообщили детали

В Берлине запланированы встречи с представителями немецкого правительства

Во время визита Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Андрея Ермака в Германию будет обсуждаться выполнение декабрьских договоренностей в "нормандском формате" и проблема деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Во вторник, 2 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия. Участие в визите также примет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Берлине запланированы встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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"В ходе визита стороны обсудят ряд важных аспектов двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на востоке Украины, выполнение договоренностей декабрьского саммита "нормандского формата" на уровне глав государств и правительств, инициативы по деоккупации Крыма, а также пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров министров иностранных дел Украины и Германии запланирована совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ездил в Берлин. После этого в Кремле заявили, что достигнуто соглашение по урегулированию на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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