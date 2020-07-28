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Кулеба начал переговоры с главами МИД Польши и Литвы (фото)

28 июля, 11:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Трехсторонние переговоры помогут укрепить альянс между странами, считает министр

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Польшу встретился сегодня, 28 июля, со своими польским и литовским коллегами.

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Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, встреча проходит в Люблине.

"Начинаю второй день визита в Польшу со встречи с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Всегда хорошо поговорить и укрепить наш важный альянс между Украиной и Литвой", – заявил Кулеба.

Он также отметил, что на встрече присутствует и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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"Встречаемся для важных трехсторонних переговоров и решений, которые укрепят связи между нашими странами и подчеркнут их важную роль в Центральной Европе", – добавил глава МИД Украины.

Кулеба с Линкявичюсом

Как сообщали новости "Сегодня", 27 июля министр иностранных дел Украины прилетел в Варшаву. Там Кулеба встретился с Чапутовичем. Они обсудили санкции за оккупацию Крыма и давление на "Северный поток – 2". Украинский министр проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма. Он надеется, что Польша будет одним из лидеров этого процесса.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба дал интервью сайту "Сегодня", в котором рассказал, есть ли шанс, что высшее военное и политическое руководство России привлекут к ответственности за сбитый малайзийский Boeing, о проблемах с Ираном и многом другом.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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Литва Польша Дмитрий Кулеба Линас Линкявичюс Яцек Чапутович

Источник: Сегодня

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