Кулеба назвал еще одну страну, которая поможет Украине добиться освобождения Крыма

Киев создает с помощью западных союзников платформу по деоккупации Крыма

Несмотря на то, что Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма , Киев пригласил Варшаву принять участие в платформе по деоккупации Крымского полуострова, таким образом, Польша может стать одним из лидеров платформы.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

Такое заявление Кулеба сделал после встречи с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма... Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", – сказал Кулеба.

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Напомним, сегодня, 27 июля, Кулеба прилетел в Польшу, где у него должны были пройти две важные встречи – с польским и литовским коллегами.

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А накануне визита он заявил, что Польша – очень важный партнер Украины "в противодействии российской агрессии – как в сфере безопасности и обороны, так и в энергетике, где Украина и Польша планомерно и эффективно противодействуют попыткам России подорвать энергетическую безопасность Европы".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, во что оккупанты превратили Крым:

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