Кулеба назвал еще одну страну, которая поможет Украине добиться освобождения Крыма

Несмотря на то, что Россия потеряла шансы нормализовать аннексию Крыма , Киев пригласил Варшаву принять участие в платформе по деоккупации Крымского полуострова, таким образом, Польша может стать одним из лидеров платформы.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.
Такое заявление Кулеба сделал после встречи с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем в Варшаве.
"Я проинформировал польского коллегу о создании платформы деоккупации Крыма... Мы надеемся, что Польша будет одним из лидеров этого процесса", – сказал Кулеба.
Напомним, сегодня, 27 июля, Кулеба прилетел в Польшу, где у него должны были пройти две важные встречи – с польским и литовским коллегами.
А накануне визита он заявил, что Польша – очень важный партнер Украины "в противодействии российской агрессии – как в сфере безопасности и обороны, так и в энергетике, где Украина и Польша планомерно и эффективно противодействуют попыткам России подорвать энергетическую безопасность Европы".
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, во что оккупанты превратили Крым:
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