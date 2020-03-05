Кулеба назвал пять приоритетов работы в МИД Украины

Главный дипломат Украины рад, что курс на ЕС и НАТО не изменился

Новый министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил пять основных приоритетов работы в МИД Украины. Помимо основных задач по решению конфликта с Россией, он попытается сделать Украину более привлекательной для всего мира. Об этом он написал в Facebook.

"Спасибо за доверие президенту Владимиру Зеленскому и каждому народному депутату, которые поддержали меня. Для меня это честь, ответственность и возможности. Вы слышали главные слова президента – курс Украины во внешней политике остается неизменным. Это, в частности, означает, что мы продолжаем движение в ЕС и НАТО", – отметил он.

Кулеба назвал пять тезисов по своим приоритетам на новой должности.

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Мир, безопасность и территориальная целостность Украины. Экономическая дипломатия с особым фокусом на торговле, привлечении инвестиций в Украину и поддержке промышленности. Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части мира не будем забывать. Там, где есть возможности для украинского бизнеса, будет работать и украинская дипломатия. Публичная дипломатия, чтобы мир нами увлекался и видел нас не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей. Каждый украинец является каплей в океане под названием "Украина", неотъемлемой частью нашего народа. Дипломаты будут делать все, чтобы каждый украинец гордился родиной, чувствовал ее поддержку и защиту, в какой бы точке мира он не находился. Активно поощрять иностранных украинцев не разрывать связи с родиной, мотивировать каждого, кто хотел бы вернуться домой. Вдохновлять каждого, кто готов быть адвокатом Украины в стране своего проживания.

"В воплощении этих амбициозных задач очень важен диалог с парламентом. Я всегда открыт к общению с народными депутатами и уверен, что мы будем слышать друг друга. И последнее: наибольшей ценностью МИД есть люди, каждый профессиональный и энергичный человек заслуживает достойные и комфортные условия работы дома и за рубежом", – подытожил министр.

4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром Дениса Шмыгаля, а потом обновила и Кабинет министров, в который вошли 15 министров (осталось еще четыре вакантных места: в Минобразования, Минэнергетики, Минэкономики и Минкульте). Полный список министров в новом правительстве.

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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