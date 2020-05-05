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  1. Новости политики

Кулеба назвал три тактических задачи Украины в вопросе деоккупации Крыма

5 мая, 23:34

Елена Вус

По мнению Кулебы, Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую

/ Фото: Getty Images

Команда Министерства иностранных дел и другие ведомства разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль украинской власти.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает НВ.

"У меня есть диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма", – сообщил Кулеба.

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По мнению Дмитрия Кулебы, Украина должна решать несколько тактических задач и одну стратегическую.

"Тактические задачи. Первая – как мы держим оккупированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе – как мы обеспечиваем эффективность санкционного режима в отношении Крыма. Третье – какие дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию. И несколько других", – отметил он.

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А стратегическая задача, по словам главы внешнеполитического ведомства – это как Крым будет возвращен в Украину.

"Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет", – резюмировал Кулеба.

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Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер сделал циничное заявление, призвав снять санкции с России, и заявил, что оккупированный Крым Украине не отдадут. На это посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари "другу" Путина, что полуостров вернется еще при жизни бывшего канцлера.

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Россия Крым МИД МИД Украины деоккупация Дмитрий Кулеба

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