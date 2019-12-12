Кулеба не видит оснований для того, чтобы ЕС не продлил санкции против России

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что не видит никаких реальных оснований для того, чтобы Европейский совет на заседании на этой неделе не продлил санкции против России.

"Я не вижу никаких оснований для ослабления санкций Европейского Союза против России", – подчеркнул украинский чиновник, – пишет Укринформ.

Он добавил, что, по его информации, на саммите ЕС на этой неделе "ожидается продолжение экономических ограничений против РФ. При этом, украинский вице-премьер аргументировал, что "нормандская встреча" была успешной для Украины, но в то же время она не привела к реальному урегулированию". То есть, по его словам, последние переговоры с Путиным не отменили тех причин, которые привели к введению рестрикций против России.

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"Мы понимаем, что в Европейском Союзе есть страны, которые хотят ослабить санкционный давление (на Россию – ред.), Но пока они не имеют никаких козырей на руках для того, чтобы это сделать", – подчеркнул Кулеба.

Сопредседатель Европейского Совета по иностранным делам Карл Бильдт отметил один важный момент в риторике российского президента: "Путин требует изменений в Конституцию Украины. Не это ли он обычно называет вмешательством во внутренние дела суверенной страны?".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, о новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, почему Россия проиграла Украине в Париже по итогам встречи Зеленского и Путина.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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