Кулеба: "нормандский саммит" – это дипломатическое наступление Украины

Чиновник призвал не узнавать о результатах саммита из российских новостей

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Саммит в "нормандской формате" – это дипломатическое наступление Украины. Об этом в Twitter написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Встреча в Норманди – это дипломатическое наступление Украины. Будет трудно, но уже есть один совет – о чем бы в конечном итоге ни договорились в Париже, не узнавайте об этом из российских новостей", – написал он.

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При этом чиновник выразил убеждение, что Украина сможет вернуть Крым и Донбасс.

"Честно говоря, я мало верил в возвращение Сенцова. Слишком символической фигурой он был для Путина. А его удалось вернуть. Сейчас многие люди не верят в возвращение Донбасса с Крымом. Но и их вернем", – заявил Кулеба.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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