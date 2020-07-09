Кулеба о переговорах по Донбассу: Есть один вопрос, который блокирует все

Прямой диалог Украины с Россией решил бы многие вопрос по урегулированию конфликта. Однако Москва настаивает на переговорах Киева с боевиками. По этому поводу даже представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов "закатил истерику" после переговоров по Донбассу.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки".

По его словам, именно нежелание Москвы напрямую говорить с Киевом блокирует весь процесс по урегулированию российско-украинского кризиса.

"Есть один вопрос, который блокирует все. Если его решить, можно двигаться вперед. Это вопрос – прямой диалог. Россия настаивает, что мы должны вести переговоры исключительно с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", а мы настаиваем, что должны вести прямой диалог с Российской Федерацией и искать решение с ними. Удалось бы добиться прорыва во многих вопросах, если бы смогли решить эту проблему", – сказал Кулеба.

Отметим, что в России переговоры Киева с т.н. "Л/ДНР" – это одна из любимых "пластинок". Москва пытается отстраниться от участия в войне против Украины и настаивает, что на Донбассе только две конфликтующие стороны – Украина и т.н. "ополченцы". Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что Киев должен пойти на диалог с боевиками, отметив, что "без прямого диалога между конфликтующими сторонами, просто невозможно разрешить конфликт". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров называл переговоры Киева с боевиками главным условием для прекращения войны на Донбассе.

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В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что переговоры нужно вести с теми, кто принимает решение, а главари боевиков полностью контролируются Кремлем и ни на что не влияют: "Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют". Президент Владимир Зеленский тоже четко заявлял – Украина не разговаривает с боевиками.

Видео: телеканал "Украина"

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