Кулеба об урегулировании на Донбассе: Мы не готовы менять форматы

Украина остается приверженной переговорам в "нормандском формате" и Минске, хотя постоянно должна помнить о возможности разрушения этих форматов россиянами.
Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Пункт номер один – Украина остается преданной "нормандскому формату" и Минскому процессу. Пункт номер два – безусловно, мы должны постоянно брейнстормить и рефлексировать: если это не сработает, а если Россия разрушит этот формат, то что дальше? Мы должны держать на столе различные опции", – подчеркнул он.
В то же время, по словам Кулебы, украинским дипломатам стоит помнить о том, что это "резервные опции".
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы и "нормандский формат", и Минский процесс были успешными и привели к прекращению войны и деоккупации украинских территорий", – резюмировал он.
Больше об угрозах со стороны России, войне на Донбассе, Минских договоренностям и возвращении Крыма читайте в полной версии интервью на сайте "Сегодня".
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