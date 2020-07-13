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Кулеба об урегулировании на Донбассе: Мы не готовы менять форматы

13 июля, 20:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Дипломаты должны постоянно иметь разные варианты для переговоров с Россией

Украина остается приверженной переговорам в "нормандском формате" и Минске, хотя постоянно должна помнить о возможности разрушения этих форматов россиянами.

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Об этом в интервью сайту "Сегодня" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пункт номер один – Украина остается преданной "нормандскому формату" и Минскому процессу. Пункт номер два – безусловно, мы должны постоянно брейнстормить и рефлексировать: если это не сработает, а если Россия разрушит этот формат, то что дальше? Мы должны держать на столе различные опции", – подчеркнул он.

В то же время, по словам Кулебы, украинским дипломатам стоит помнить о том, что это "резервные опции".

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы и "нормандский формат", и Минский процесс были успешными и привели к прекращению войны и деоккупации украинских территорий", – резюмировал он.

Больше об угрозах со стороны России, войне на Донбассе, Минских договоренностям и возвращении Крыма читайте в полной версии интервью на сайте "Сегодня".

Также смотрите видеосюжет о захвате российскими пограничниками судна с украинцами в Азовском море:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия переговоры МИД дипломат нормандский формат минский формат Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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