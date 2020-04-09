Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией – это ходьба по минному полю

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Кремль уверяет, что не является стороной конфликта, при этом периодически выдвигает условия, способные сорвать мирный процесс, поэтому переговоры с Россией похожи на ходьбу по минному полю.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-дискуссии аналитического центра "Атлантический Совет" (США).
Министр заявил, что не наблюдает серьезных изменений в нынешней политике Украины в отношении России, но аналогично не наблюдает серьезных изменений в российской политике в отношении Украины.
По его словам, с 2014 года продолжают обсуждаться одни и те же темы, и основные позиции остаются неизменными.
"Россия настаивает, что она сейчас не является стороной конфликта с тем же уровнем напора и чрезмерной самоуверенности, как это она делала в 2014 году. Россия призывает Украину принимать участие в прямом диалоге с так называемыми "Луганской и Донецкой народными республиками", как она это делает с 2014 года", – заявил Кулеба.
При этом он сказал, что Украина не участвует в прямом диалоге с формированиями, которые подконтрольны России.
"Мы настаиваем, что Трехсторонняя контактная группа сознательно названа трехсторонней, потому что в неё входят Украина, Россия и ОБСЕ, и мы обязательно считаем Россию стороной конфликта, а не как посредника или способствующую сторону", – сказал глава МИД.
"Вести переговоры с Россией это как шагать по минному полю. Вы никогда не можете знать, где оно взорвется", – заявил Кулеба и добавил, что "основные наши подходы и направления политики с целью урегулирования конфликта остаются абсолютно неизменными".
"Я верю, что у президента Путина нет иного выбора, как уйти из Украины – из восточной Украины и Крыма тоже. Все остальное это просто вопрос времени", – подчеркнул глава МИД.
Напомним, Офис президента Украины сообщил, что очередной обмен пленными с боевиками т.н. "Л/ДНР" пройдет до празднования Пасхи – 19 апреля.
Ранее сообщалось, что ТКГ снова не договорилась о новых участках разведения сил на Донбассе, потому что Россия отказывается выполнять парижские договоренности о нормализации обстановки на Донбассе.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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