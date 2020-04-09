Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией – это ходьба по минному полю

Вы никогда не знаете, где произойдет взрыв, говорит украинский дипломат

На переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Кремль уверяет, что не является стороной конфликта, при этом периодически выдвигает условия, способные сорвать мирный процесс, поэтому переговоры с Россией похожи на ходьбу по минному полю.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-дискуссии аналитического центра "Атлантический Совет" (США).

Министр заявил, что не наблюдает серьезных изменений в нынешней политике Украины в отношении России, но аналогично не наблюдает серьезных изменений в российской политике в отношении Украины.

По его словам, с 2014 года продолжают обсуждаться одни и те же темы, и основные позиции остаются неизменными.

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"Россия настаивает, что она сейчас не является стороной конфликта с тем же уровнем напора и чрезмерной самоуверенности, как это она делала в 2014 году. Россия призывает Украину принимать участие в прямом диалоге с так называемыми "Луганской и Донецкой народными республиками", как она это делает с 2014 года", – заявил Кулеба.

При этом он сказал, что Украина не участвует в прямом диалоге с формированиями, которые подконтрольны России.

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"Мы настаиваем, что Трехсторонняя контактная группа сознательно названа трехсторонней, потому что в неё входят Украина, Россия и ОБСЕ, и мы обязательно считаем Россию стороной конфликта, а не как посредника или способствующую сторону", – сказал глава МИД.

"Вести переговоры с Россией это как шагать по минному полю. Вы никогда не можете знать, где оно взорвется", – заявил Кулеба и добавил, что "основные наши подходы и направления политики с целью урегулирования конфликта остаются абсолютно неизменными".

"Я верю, что у президента Путина нет иного выбора, как уйти из Украины – из восточной Украины и Крыма тоже. Все остальное это просто вопрос времени", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, Офис президента Украины сообщил, что очередной обмен пленными с боевиками т.н. "Л/ДНР" пройдет до празднования Пасхи – 19 апреля.

Ранее сообщалось, что ТКГ снова не договорилась о новых участках разведения сил на Донбассе, потому что Россия отказывается выполнять парижские договоренности о нормализации обстановки на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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