Кулеба объяснил, почему Украина не будет требовать от России компенсацию за Крым

Требование возмещения ущерба не выгодно Киеву, пока полуостров не вернется в состав Украины

Ранее в Минюсте заявляли, что Украина потеряла 100 млрд долларов из-за аннексии Крыма. Однако Киев не будет настаивать на компенсации от России, чтобы не признавать незаконную оккупацию полуострова.

Реклама

Об этом заявил в интервью "Крым.Реалии" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, нельзя допустить признания юрисдикции России на полуострове.

"А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву. Это стартовая позиция, с которой мы работаем над тем, чтобы в конечном итоге эта оккупация прекратилась. Безусловно, компании имеют право судиться. Для нас очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция Российской Федерации в широком статусе, чем статусе государства-оккупанта. Но наша ключевая задача, моя ключевая задача, как представителя МИД, это держать вот эту рамку – временная незаконная оккупация", – пояснил Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что крымские татары не претендуют на компенсацию от России за незаконную послевоенную депортацию, а лишь бы только оккупанты ушли из Крыма.

Реклама

Напомним, в 2017 году на тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко рассказывал, что Россия нанесла Украине своей аннексией ущерб на 1 триллион гривен. По его словам, оккупанты захватили на полуострове более 4 тыс. украинских предприятий.

В тренде В Украине суд впервые взялся за депутата-"кнопкодава"

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама