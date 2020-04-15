Кулеба отреагировал на циничное "предложение" Ирана по сбитому самолету

Киев намерен добиться от Ирана компенсации и наказания ответственных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спокойно отреагировал на сообщения СМИ о якобы предложенном Ираном меморандуме по сбитому самолету авиакомпании МАУ. Об этом он написал в Twitter.

"Сообщения СМИ о меморандуме Ирана стоит воспринимать как... сообщения СМИ. Переговоры продолжаются. Работаем для получения "черных ящиков". Ключевое для нас: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, привлечение к ответственности в соответствии с нормами международного права", – написал Кулеба.

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Как сообщали новости "Сегодня", СМИ узнали о циничном предложении Ирана. По данным источников Radio Farda, Тегеран якобы представил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому украинская сторона признает причиной трагедии "человеческую ошибку".

Напомним, 8 января Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы. Всю ответственность за гибель 167 пассажиров и 9 членов экипажа на себя взяли военные Корпуса стражей Исламской революции.

На днях в парламенте Ирана сделали странное заявление и предположили, что арестов за сбитый самолет МАУ не будет. Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи высоко оценил действия вооруженных сил своей страны, когда те сбивали украинский самолет.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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