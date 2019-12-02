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Кулеба ответил главе Госдумы: Готовы принять пару областей России

2 декабря, 01:13

Кулеба отвергает предостережение главы Госдумы России

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отвергает предостережение главы Госдумы России Вячеслава Володина о возможном выходе ряда областей из состава Украины.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет", - подчеркнул Кулеба.

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Однако, по его словам, "готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".

Как сообщалось, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если в Украине сохранится "национализм и притеснения малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей. Заявление Володина обнародовано на сайте Госдумы, оно стало ответом на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму депутата от аннексированного Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в ответ на выпад спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володиназаявил, чтоРоссия в очередной раз пытается "разыграть национальный вопрос" в Украине.

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Госдума РФ заявления Дмитрий Кулеба Вячеслав Володин

Источник: Сегодня

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