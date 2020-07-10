Кулеба ответил Грызлову о "двух государствах" в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подпишет и направит письма своим коллегам по "нормандскому формату" по поводу недавних абсолютно неприемлемых высказываний представителя России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова о "создании двух новых государств в Украине". Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

"После нашего интервью я подпишу дополнительные письма на своих коллег-министров ("нормандского формата". – Авт.) по поводу недавних высказываний абсолютно неприемлемых господина Грызлова в ТКГ. Думаю, что мой коллега, Сергей Викторович Лавров, как человек очень опытный, очень тонко понимающий международные отношения, международное право, сможет объяснить своему коллеге, господину Грызлову, что он, как говорят в Украине, когда сделал такое заявление, "пустився берега", – сказал министр иностранных дел Украины.

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На вопрос журналиста о том, существует ли риск аннексии Россией ОРДЛО по крымскому сценарию, Кулеба ответил: "Риска аннексии я на сегодняшний день не вижу".

"Я считаю, что РФ просто играет в свою сложную и, на мой взгляд, крайне опасную для нее игру. Заявления господина Грызлова на последнем заседании ТКГ, когда он заявил, что на территории Украины образовались два дополнительных государства, – это, знаете, недопустимо. Мы в таких случаях всегда очень жестко реагируем", – добавил глава МИД Украины.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой читайте на нашем сайте в понедельник, 13 июля.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля состоялось очередной заседание Трехсторонней контактной группы, по итогам которого Грызлов снова "закатил истерику" по Донбассу. Он настаивает на том, чтобы Киева начал переговоры с боевиками.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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