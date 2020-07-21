Кулеба: Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна только при одном условии

Вместо того, чтобы освободить украинский полуостров, Россия еще больше усиливает там военное присутствие

Встреча президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в оккупированном Крыму возможна только в случае возвращения Украине контроля над полуостровом. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия украинского флага в связи с возобновлением полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. К сожалению, ничего про готовность России провести такую церемонию мне не известно. Более того, президент Путин поехал в Крым с абсолютно другой целью – закладывать новые корабли для Черноморского флота РФ, демонстрируя этим дальнейшее усиление военного присутствия в Крыму и нарушение обязательств России как страны-оккупанта", – сказал он.

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Кулеба отметил, что такая встречи в Крыму или на админгранице с полуостровом абсолютна немыслима. Министра вообще удивляет, что начинают разгонять такие разговоры.

Видео: МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июля российский президент незаконно приехал в оккупированный Крым. В Керчи он принял участие в закладке новых боевых кораблей на одном из судостроительных заводов. Киев отреагировал на визит Путина в Крым, отметив, что хозяин Кремля нарушил все, что только можно.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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