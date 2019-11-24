Кулеба поблагодарил за поддержку: Лучшей помощью будет ваша молитва

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, который вместе с двумя сыновьями попал в ДТП, поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.
Такое сообщение появилось на его странице в Facebook.
"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями... Спасибо вам за поддержку. Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - написал Кулеба.
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Он добавил, что на вопросы ответит позже, и поблагодарил за понимание.
Как сообщалось, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 24 ноября попал в аварию. По информации СМИ, детского омбудсмена и одного из его сыновей доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести последствий ДТП.
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