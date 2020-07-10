Кулеба: Попытки России перекрутить Минские договоренности обречены на провал

Киев рассчитывает, что Россия займет конструктивную позицию по Минским соглашениям и начнет с самого важного – прекратит огонь

Кремль выдвигает новые требования по Донбассу и настаивает на реинтеграции оккупированных территорий по российскому сценарию. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что попытки Москвы перекрутить Минские договоренности обречены на провал. Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

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Он рассказал, что в МИД Украины с большим вниманием ознакомились с интервью замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака одному из российских СМИ.

"Мы считаем это интервью очень показательным. Там просто коллекция российских штампов и подходов. Если читать между строк, интервью особо познавательное. Но, хочу вас заверить, что с первого дня после заключения Минских договоренностей, Украина была отдана их имплементации, чтобы прекратить войну и реинтегрировать оккупированные территории назад в состав Украины. Но реинтегрировать их ни в коем случае не по российскому сценарию. И любые попытки перекрутить Минские договоренности, интерпретировать их таким образом, чтобы реинтеграция состоялась на российских условиях, заранее обречены на провал", – сказал он.

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Киев очень рассчитывает, что Россия займет конструктивную ответственную позицию по отношению к Минским договоренностям и начнет с первого и самого важного пункта, закрепленного в них, – это полное и всеобъемлющее прекращение огня, отметил Кулеба.

"А ставить Минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации в Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, – это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. И я очень рассчитываю, что Россия займет конструктивную позицию и прекратит очевидные всем нарушения ее обязательств, как стороны конфликта. В частности, это касается доступа СММ ОБСЕ на территорию ОРДЛО, что вообще просто на голову не налазит, то, как они уже не первый месяц под разными соусами и аргументами не пускают СММ и мешают ОБСЕ выполнять свой мандат", – подытожил министр.

Полное интервью с Дмитрием Кулебой читайте на нашем сайте в понедельник, 13 июля.

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Как сообщали новости "Сегодня", Дмитрий Козак на днях заявлял, что у России нет "красных линий" в переговорах по Донбассу и РФ готова поддержать любые договоренности. Вот только в Кремле недовольны, что Украина не хочет идти на контакт с боевиками.

Также смотрите выступление Кулебы в одном из выпусков "Свободы слова Савика Шустера" относительно переговоров по Донбассу:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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