Кулеба прилетел в Польшу и рассказал о двух важных встречах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Польшу с визитом, где встретится со своим польским коллегой. А завтра в этой же стране запланированы переговоры с главой МИД Литвы.

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Об этом он сообщил в Facebook.

По словам министра, сегодня в Варшаве у него встреча с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, а завтра они отправится в Люблин, где к ним присоединится еще и литовский коллега Линас Линкявичюс.

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"Польша – очень важный партнер Украины. В частности, в противодействии российской агрессии – как в сфере безопасности и обороны, так и в энергетике, где Украина и Польша планомерно и эффективно противодействуют попыткам России подорвать энергетическую безопасность Европы. Польша также наш надежный друг в ЕС и НАТО. А еще, по результатам первого квартала этого года, она остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире. Завтрашняя встреча министров иностранных дел Украины, Польши и Литвы в Люблине не менее важна и символична. Единство наших стран – это залог безопасности и процветания всего региона. Ведь украинская идентичность исторически принадлежит именно к семье народов Центральной Европы. Монументальная фигура князя Константина Острожского является тому ярким свидетельством", – написал Кулеба.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба дал интервью сайту "Сегодня", в котором рассказал, есть ли шанс, что высшее военное и политическое руководство России привлекут к ответственности за сбитый малайзийский Boeing, о проблемах с Ираном и многом другом.

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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