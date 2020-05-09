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  1. Новости политики

Кулеба про посла США, которого предложил Трамп: "Классный мужик, он очень крутой"

9 мая, 15:36

Сергей Мартынец

Украина скоро может получить нового американского посла-генерала

Недавно президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру на должность посла в Украине. Им может стать генерал в отставке Кит Дейтон. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает его отличным для нашей страны вариантом.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

По его словам, уже есть предварительно согласие (агреман) на его назначение в Украину. Министр считает выбор Трампа хорошим, поскольку Дейтон военный человек и хорошо понимает не только нашу политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности.

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"Новый посол США – классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь. Плюс статус генерал-лейтенанта армии США много о чем говорит: это определенный опыт и набор навыков … Мы готовы хоть завтра его принять, но все зависит от процедур в Конгрессе США: его кандидатуру должен подтвердить Сенат. Как только это будет сделано, он приедет, и мы его радушно примем", – сказал Кулеба.

Недавно мы уже писали, почему назначение нового посла США хороший сигнал для Киева. Кит Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является американским военным советником США для нашей страны в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а еще он 40 лет служил в Сухопутных силах США.

Напомним, предыдущий посол США Мари Йованович со скандалом покинул эту должность. Подробней смотрите в сюжете:

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США посол посол США Дмитрий Кулеба Кит Дейтон

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