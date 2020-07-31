Кулеба прокомментировал письмо Козака о выходе из "нормандского формата"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что выходом замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака из переговоров на уровне помощников лидеров государств "нормандского формата" Москва пытается разрушить процесс мирного урегулирования по Донбассу. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что за последний месяц со стороны Украины была беспрецедентная активность для "нормандского формата" за последние несколько лет – и на уровне министров иностранных дел, и на уровне советников президентов. Важным решением этой работы стало прекращение огня на Донбассе. Министр отметил, что активная наступательная позиция Украины в переговорах вызывает разную реакцию в России, но Киев не отступит от этого.

Выход Дмитрия Козака из переговоров в "нормандском формате" глава МИД Украины называет попыткой Москвы усилить свои переговорные позиции.

"Украина настроена абсолютно принципиально на сохранение "нормандского формата", на продолжение функционирования "минского процесса". Наша позиция очень простая: мы будем очень сожалеть, если какие-либо российские шаги будут направлены на разрушение любого элемента "нормандского формата" или "минского процесса". Мы внимательно следим за развитием событий", – заявил Кулеба

Он напомнил, что в 2014 году сформировалась целая инфраструктура мирного процесса из "нормандских саммитов" (на уровне министров, советников глав государств) и Трехсторонней контактной группы с ее подгруппами.

"Кроме этого письма (Козака. – Ред.), который появился в СМИ, мы не получали других сигналов, не видели каких-то конкретных шагов со стороны РФ. Поэтому мы не спешим с выводами, а ждем дальнейших шагов России. Но мы заинтересованы в сохранении всей нормандско-минской инфраструктуры. Мне сложно представить, как будет функционировать "минский процесс" без "нормандского формата", потому что именно "четверкой" достигаются политические договоренности на высшем уровне, которые потом реализуются "Минском". Если эта вертикаль будет разрушена, она существенно затормозит усилия по мирному урегулированию", – резюмировал министр.

Видео: МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля СМИ распространили письмо Дмитрия Козака о бесперспективности дальнейших переговоров по Донбассу на уровне советников, и что он намерен выйти из переговорного процесса. "Со всей ответственностью заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию конфликта", заявил представитель Кремля. В Офисе президента Украины назвали этот ход "тонкой дипломатической игрой". Как отреагировал глава ОПУ Андрей Ермак на заявление россиян насчет переговоров по Донбассу.

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В то же время политолог Владимир Фесенко назвал две версии, почему Козак выходит из переговоров по Донбассу. Кремль пытается нивелировать значение "нормандского формата" и хочет только переговоров в Минске. Также россияне хотят выдавить из переговоров Андрея Ермака.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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