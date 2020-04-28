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Кулеба рассказал, что будут обсуждать на "нормандских" переговорах 30 апреля

28 апреля, 11:05

Сергей Мартынец

Из парижских договоренностей было выполнено только условие обмена пленными

На новой "нормандской" встрече на уровне министров иностранных дел будет оценено выполнение договоренностей в "нормандском формате" в Париже, в частности попробуют установить причину, почему тормозится процесс их выполнения. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подтвердил, что видеоконференция между министрами иностранных дел Украины, Германии, Франции и России состоится в этот четверг, 30 апреля. По его словам, необходимость в общении министров стран "нормандского формата" уже "давно назрела".

"Мы видим, что решения "нормандского" парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению, чтобы открыть путь к следующему саммиту (лидеров стран "нормандского формата" – ред.) в Берлине, где нужно будет достигать новые договоренности и двигаться по пути к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, к прекращению российской агрессии в целом", – сказал Кулеба.

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Министр отметил, что основная цель этой встречи – во-первых оценить то, что уже было сделано с момента парижского саммита и до этого четверга. По мнению украинской стороны, из позитива можно отметить только происходившие обмены пленными.

"Второе: попытаться – и это наверняка будет самая сложная часть разговора – установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация. И третье – это выработать какие-то очертания решений для существующих проблем и придать импульс Трехсторонней контактной группе, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией", – сказал глава МИД Украины.

Видео: МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент не может быть и речи о "нормандском саммите" на уровне лидеров стран. Он обвиняет Украину в невыполнении парижских договоренностей, при этом не упоминает, что на Донбассе Россия так и не прекратила огонь.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Нормандская четверка Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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