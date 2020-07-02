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Кулеба рассказал, как новый статус Украины в НАТО поможет в вопросе Крыма

2 июля, 14:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Киев получит доступ к разведданным стран-участниц Альянса

Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в оккупированном Россией Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Крым.Реалии".

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"Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", - пояснил министр.

На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".

Читайте также: Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО: реакция стран Альянса

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Напомним, 12 июня в НАТО сообщили, что Украина официально получила статус члена Программы расширенных возможностей Североатлантического альянса.

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Новости "Сегодня" писали, что новая Программа расширенных возможностей позволит Украине не только получить военную выгоду от партнерства с НАТО, но и сможет оперативнее информировать союзников об агрессивных планах России против нашей страны, чтобы разоблачать Кремль на международном уровне. Об этом идет речь в нашем материале: "Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТО".

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НАТО Крым Украина Дмитрий Кулеба

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