Кулеба рассказал, как новый статус Украины в НАТО поможет в вопросе Крыма

Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в оккупированном Россией Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Крым.Реалии".
"Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", - пояснил министр.
На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".
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Напомним, 12 июня в НАТО сообщили, что Украина официально получила статус члена Программы расширенных возможностей Североатлантического альянса.
Новости "Сегодня" писали, что новая Программа расширенных возможностей позволит Украине не только получить военную выгоду от партнерства с НАТО, но и сможет оперативнее информировать союзников об агрессивных планах России против нашей страны, чтобы разоблачать Кремль на международном уровне. Об этом идет речь в нашем материале: "Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТО".
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