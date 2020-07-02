Кулеба рассказал, как новый статус Украины в НАТО поможет в вопросе Крыма

Новый статус Украины в НАТО дает широкие возможности, в том числе в части получения более конкретной информации о ситуации в оккупированном Россией Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает "Крым.Реалии".

Реклама

"Новый статус предоставит членство Украины в программе расширенных возможностей НАТО. Как раз один из двух ключевых элементов – это доступ к новым учениям с союзниками и углубленное взаимодействие между разведками стран-членов НАТО. Чем больше разведывательных данных, тем лучше. Тем более объективную картину ты можешь составить для себя. И тем более эффективными могут быть решения, которые ты принимаешь", - пояснил министр.

На вопрос, что это дает Украине в проекции Крыма, как это можно использовать и как повлиять, Кулеба ответил: "Может повлиять так, что мы будем лучше проинформированы о ситуации, которая разворачивается в Крыму".

Читайте также: Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО: реакция стран Альянса

В тренде Разговор о надежде: онлайн дискуссия Киевского форума по безопасности

Напомним, 12 июня в НАТО сообщили, что Украина официально получила статус члена Программы расширенных возможностей Североатлантического альянса.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, что новая Программа расширенных возможностей позволит Украине не только получить военную выгоду от партнерства с НАТО, но и сможет оперативнее информировать союзников об агрессивных планах России против нашей страны, чтобы разоблачать Кремль на международном уровне. Об этом идет речь в нашем материале: "Подарок" Путину: что получит Украина от сближения с НАТО".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама