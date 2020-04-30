Кулеба рассказал о попытке нового перемирия на Донбассе

На сегодняшних переговорах между министрами иностранных дела стран "нормандского формата" договорились поручить Трехсторонней контактной группе обсудить полное прекращение огня на Донбассе. Об этом на брифинге рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы достигли договоренности, что Трехсторонняя контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", – сказал он.

Журналисты также акцентировали внимание на том, что Россия каждый раз берет на себя обязательства по прекращению огня, но никогда не выполняет договоренности.

"Проблема отсутствия доверия обусловлена тем, что, к сожалению, Россия неоднократно нарушала свои обещания. Но мы должны все равно работать для того, чтобы получать необходимые результаты, поскольку, извините, – другой России у нас нет. У нас есть такая Россия, какая есть, и нам нужно с ней вести диалог, чтобы прекращать российскую агрессию и деоккупировать наши территории на востоке и в Крыму", – добавил министр.

Отметим, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы состоится 13-14 мая и тогда, возможно, будет поднят вопрос нового перемирия.

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А тем временем в комментариях сайту "Сегодня" украинские и американские эксперты рассказывали, возможен ли мир на Донбассе до конца года. Кто-то говорит о влиянии коронавируса и мирового кризиса на судьбу конфликта, другие советуют уже поднимать вопрос миротворец.

Смотрите в сюжете об итогах "нормандского саммита" в Париже в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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