Кулеба сообщил, сколько украинцев будут эвакуированы из Италии

Украинский самолет эвакуирует из Италии 123 человека, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, трое людей из дополнительной группы, которая была сформирована, не явились вовремя в аэропорт и, соответственно, не сели на борт.

"Поэтому сначала было 126 людей, как я озвучивал, но цифра уменьшилась до 123, потому что три человека из дополнительного списка не прибыли вовремя в аэропорт", – сказал он на брифинге в воскресенье.

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Кулеба также уточнил, что в сформированных ранее списках людей, изъявивших желание эвакуироваться из Италии, есть два человека, имеющих разрешение на постоянное проживание в Украине и два человека, имеющих паспорта других государств.

"Чтобы избежать любых спекуляций или дезинформации, которой сейчас, к сожалению, очень много, скажу, что на борту находятся 4 лица, 2 из которых имеют разрешение на постоянное проживание в Украине... И еще два лица – это граждане Украины, у которых мы обнаружили попутно паспорта других государств, но для нас они остаются гражданами Украины с точки зрения нашего законодательства, потому они вернуться также домой", – отметил министр.

Также, по словам Кулебы, ранее намного больше людей согласились эвакуироваться из Италии в Украину этим бортом, однако позднее они по разным причинам отказывались.

Как сообщалось, самолет SkyUp Airlines 15 марта в 16:00 вылетел в Италию, чтобы эвакуировать украинцев, которые не смогли вернуться в Украину и застряли на границе Италии из-за закрытия границ со Словенией. Сообщается, что это только первый борт, который будет эвакуировать украинцев.

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