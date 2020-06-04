Кулеба: Украина готова обсудить особый статус Донбасса и Крыма

Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW.
Кулеба отметил, что в частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.
"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" – суверенный контроль над границей. Вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", – заявил он.
Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.
Ранее сообщалось, что во время визита украинской делегации в Германию будет обсуждаться выполнение декабрьских договоренностей в "нормандском формате" и проблема деоккупации Крыма.
Напомним, глава Офиса президента рассказал, кто может представлять Донбасс на переговорах в Минске.
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