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Кулеба: Украина готова обсудить особый статус Донбасса и Крыма

4 июня, 02:10

Елена Вус Елена Вус

Крым и Донбасс могут получить особый статус, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения

Украина готова идти на компромиссы в вопросе возврата под свой контроль оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью DW.

Кулеба отметил, что в частности, власти готовы обсудить вопрос особого статуса этих территорий в пределах Украины.

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"Мы предлагаем России очень простое решение, чтобы мы никогда не пересекли нашу "красную линию" – суверенный контроль над границей. Вместо этого мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в рамках Украины, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения", – заявил он.

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Глава МИД добавил, что с некоторыми инициативами Украина уже выступала в рамках Трехсторонней контактной группы.

Ранее сообщалось, что во время визита украинской делегации в Германию будет обсуждаться выполнение декабрьских договоренностей в "нормандском формате" и проблема деоккупации Крыма.

Напомним, глава Офиса президента рассказал, кто может представлять Донбасс на переговорах в Минске.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия переговоры Крым Донбасс особый статус Дмитрий Кулеба

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