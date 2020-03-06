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Кулеба: Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в Крым

6 марта, 22:23

Елена Кузьмич

«Хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы на этом закончились», - заявил Кулеба

Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в оккупированный Крым.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставки днепровской воды в оккупированный Крым. Точка. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения, домыслы, кто, кого тестирует, на этом закончились", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина "не может не давать воду украинцам".

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"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", – сказал он.

Позже на своей странице в Facebook Шмыгаль отметил, что его слова были вырваны из контекста. Однако во время часа вопросов к правительству Шмыгаль все же назвал условие, при котором Украина даст воду Крыму.

Как известно, Россия незаконно оккупировала Крым в марте 2014 года. В 2017 году Украина прекратила подачу воды на полуостров.

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вода Крым Украина Дмитрий Кулеба Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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